Руслан Гаджиев обсудил с жителями Татарстана их обращения

Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев созвонился с жителями Татарстана, которые направили обращения через систему «Мой депутат», созданную «Единой Россией». Татарстанцы рассказали о проблемах неисправного электрооборудования, отсутствии газификации, проблемах с ливневыми стоками.

Жительница деревни Кулгашево Васима Сабирзянова, работающая в мобильном магазине, построенном в 2020 году, рассказала, что работы по электрике выполнены некачественно, из-за чего каждый раз во время дождя электричество замыкает и помещение становится небезопасным местом, из-за чего его приходится закрывать. Деревня, в которой лишь один магазин, зачастую остается без возможности покупки продуктов более чем на два дня. Гаджиев спросил, обращались ли жители деревни к главе района. Сабирзянова ответила, что она жаловалась только субподрячику, который никак на это не отреагировал.

Валентина Смородинова из поселка Садак рассказала о проблеме газификации: «Сейчас дома отапливаются электричеством, поэтому плата за коммунальные услуги зимой составляет порой 15—20 тысяч. Мы просим вас оказать содействие в решении этого вопроса, очень нуждаемся в газификации домов». «Свет, газ, вода — это повседневные нужды, которыми должен быть обеспечен каждый человек», — ответил Гаджиев, пообещав проконтролировать вопрос.

Альфия Гизатуллина, жительница частного сектора Набережных Челнов, предложила проект по обновлению канализации и созданию пешеходного тротуара на улицах Полевой и Фрунзе. Основной проблемой на данный момент стал беспрепятственный проезд большегрузных машин по улице Полевой. Машины ездят по щебенке, несмотря на наличие запрещающего знака.

«Такой комплекс наказов требует включения нескольких компетентных ведомств, а также времени на поиск решений. Действительно, нужно устранить несанкционированный проезд машин, чтобы избежать ухудшения состояния дорог и реализовать ваши инициативы», — прокомментировал Гаджиев.

Каждый татарстанец может обратиться с наказом к партии через сайт мойдепутат.онлайн. Сделать это можно несколькими способами: позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.