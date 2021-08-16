В Ассоциации АТП РТ прокомментировали видео, на котором кондуктор принимал за проезд только наличные деньги

Фото: Максим Платонов

В пятницу в казанских автобусах случился массовый сбой — у кондукторов валидаторы перестали принимать банковские карты. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Несколько дней назад в интернет попало видео, на котором кондуктор автобуса №45 не принимал оплату картой, а только наличные или переводом на банковскую карту. Также он выгонял тех, кто отказывался так оплачивать за проезд.

Фото: vk.com/atprt

«Прошу пассажиров в связи с нештатными ситуациями, не зависящими от перевозчиков, всегда брать с собой транспортную карту или наличные», — заявил Темляков.

Кондуктор автобуса №45 вызван на дисциплинарную комиссию, там будет принято решение о дисциплинарном взыскании. Отмечается, что это не первый сбой со стороны банка.

Перевозчики Казани считают, что настало время совместно с руководством «Ак Барс Банка» проработать новый механизм взаимодействия. Они предлагают банку взять компенсацию расходов на себя, в случае подобного сбоя.

В июне Темляков обвинил в дискредитации работы общественного транспорта женщину, вставшую перед автобусом маршрута №89 и не позволявшую ему уехать.

Алексей Нечаев