Внук Мухаммеда Али выиграл нокаутом свой дебютный профессиональный бой

Американский боксер Нико Али Уолш победил соотечественника Джордана Уикса в рамках вечера бокса в Оклахоме.

Внук легендарного Мухаммеда Али закончил бой уже в первом раунде. Судья остановил поединок, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Бой был организован бывшим промоутером Мухаммеда Али Бобом Арумом, который занимался делами известного боксера 50 лет назад. Сам Уолш вышел на дебютный поединок в шортах своего дедушки из 1960-х, которые получил от него в подарок.

Свою победу 21-летний боксер отметил в стиле Мухаммеда Али.

Muhammad Ali’s grandson Nico Ali Walsh struck a familiar pose after winning his pro boxing debut tonight. pic.twitter.com/MmIPw42aO3 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 15, 2021

После первого для себя боя на профессиональном ринге Уолш отметил, что продолжает наследие своего дедушки.

«Для меня большая честь сказать, что сегодня вечером я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я привел своего дедушку на ринг вместе со мной, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается», — написал Уолш в «Инстаграме».

Напомним, Мухаммед Али — трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Он становился олимпийским чемпионом в 18-летнем возрасте, а спустя четыре года выиграл чемпионский титул в тяжелом весе. После этого он несколько раз защищал пояс чемпиона мира.



Легендарный боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет, более 30 из них страдая от болезни Паркинсона.

Ранее самой известной родственницей Мухаммеда Али была его дочь Лейла Али. Она выиграла все 24 боя на профессиональном ринге и носила титулы чемпионки мира по версиям IBA, WIBA и IWBF.