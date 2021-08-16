Исследование: 44% разведенных россиян заявили, что сохранили дружеские отношения с экс-супругом

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что после развода удалось сохранить с бывшим супругом дружеские отношения, заявили 44% разведенных россиян. Еще 33% стараются общаться, но оценивают сложившиеся после развода отношения как натянутые.

О вражде с бывшим мужей/женой после развода сообщили 23% опрошенных граждан. Такие данные приводит исследовательский центр портала Superjob.ru.

Чаще всего о негативных отношениях с экс-супругом заявляли респонденты, у которых нет детей — 36% среди мужчин и 35% среди женщин. Стараются общаться между собой разведенные, у которых есть совместные дети.

Всего в опросе приняли участие 3,5 тыс. респондентов из России старше 18 лет, которым приходилось расторгать официальный брак.

Напомним, по данным Росстата, в Татарстане за январь — июнь 2021 увеличилось количество разводов. За этот период брак расторгли 7 234 пары, что на 56,9% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В первом полугодии 2020-го в республике развелись 4 610 раз.

Татьяна Демина