МИД России поприветствовал начало диалога политических сил в Венесуэле

В Москве приветствуют начало переговорного процесса между правительством Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников», — говорится в сообщении.

В МИД РФ убеждены, что проблемы, стоящие перед этой страной, могут решить только caми венесуэльцы без деструктивного вмешательства извне. В мае лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции.

Алексей Нечаев