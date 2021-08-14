В Татарстане прокуратура выявила факт незаконной рубки деревьев на муниципальной территории

Прокуратура Кукморского района РТ провела проверку исполнения законодательства в сфере благоустройства муниципальной территории. Поводом для проведения проверки стало обращение гражданина. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По закону вырубка деревьев и кустарников на территории Кукмора производится на основании распоряжения руководителя исполкома. Был выявлен факт вырубки зеленых насаждений на муниципальном земельном участке без разрешения местных властей. Правонарушитель не был привлечен к административной ответственности по ст. 3.6 КоАП РТ (нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов).

Обращение заявителя по данному факту, ранее направленное им в исполком, оставлено без внимания. Прокуратура внесла в адрес главы города представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В декабре прошлого года на особо охраняемой природной территории «Пойма реки Кырыкмас» в Агрызском районе Татарстана задержали гражданина, незаконно вырубившего шесть берез. Обнаружить нарушителя удалось во время рейда госинспекторов ведомства.



Алексей Нечаев