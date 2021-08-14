Путин: масштаб природных бедствий в ряде регионов носит беспрецедентный характер

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России заявил, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах Российской Федерации в настоящее время носит беспрецедентный характер.

«Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — сказал Путин.

Также он сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет. Президент поручил держать ситуацию под постоянным контролем.

Вчера глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что пройденная огнем площадь лесов в Якутии превысила 7 млн гектаров. Он рассказал об этом в эфире Первого канала.

Алексей Нечаев