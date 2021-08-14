Для компаний, оплачивающих фитнес сотрудникам, предложили ввести налоговый вычет

Фото: Максим Платонов (архив)

Для компаний-работодателей, которые оплачивают занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях своим сотрудникам, предложили ввести налоговый вычет. С такой инициативой выступила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она считает, что фитнес-отрасль обладает серьезным потенциалом в реализации национальных задач по увеличению доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году. Введение налогового вычета для компаний, по ее словам, поможет увеличить количество россиян, вовлеченных в систематические занятия спортом.

Российское фитнес-сообщество рекомендует «отнести к затратам предприятия данные выплаты с целью уменьшения налогооблагаемой базы», пишет ТАСС. Благодаря налоговому вычету, работодатели, по мнению Силиной, будут активнее заниматься здоровьем сотрудников.

Напомним, с 1 августа в стране начал действовать налоговый вычет за занятия спортом. Россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму в 120 тыс. рублей в год. Соответственно, максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить копию договора и кассовый чек. Вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.



Татьяна Демина