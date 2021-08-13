Стоматологи из Татарстана разработали собственный маркетплейс

В особой экономической зоне «Иннополис» в Татарстане реализовали новый стартап — медицинский маркетплейс «Business Hunter», авторами которого стали стоматологи из Набережных Челнов.



Проект уже получил одобрение экспертов и начинает работу в ОЭЗ. По словам генерального директора компании Вадима Федорова, в Иннополис хорошие условия для работы над проектом, он «предоставляет много преимуществ».

В ОЭЗ компаниям на льготных условиях предоставляют места в коворкингах. К тому же, здесь действует пониженная налоговая ставка, предоставляется я, бухгалтерская и юридическая поддержка в рамках специальных сервисов.

Актуальность медицинского маркетплейса доказывается ростом количества покупателей, отмечает Федоров. Сейчас на площадке покупки совершают более 100 государственных и частных российских клиник, работают 80 поставщиков, представляется более 1000 брендов. На интернет-площадке уже размещены более 70 тысяч товаров. Пока это исключительно стоматологические товары, но перечень в ближайшее время пополнится остальными видами медицинских изделий.

Фото: realnoevremya.ru

В России несколько маркетплейсов, но лишь татарстанский проект предоставляет полную автоматизацию процессов.

На KazanSummit 2021 представляли проект первого исламского маркетплейса.

Маргарита Головатенко