В Челнах мужчина сорвал золотую цепочку с посетительницы больницы — полиция задержала подозреваемого

Полиция в Набережных Челнах задержала 38-летнего жителя Тукаевского района по подозрению в разбое, сообщает МВД по РТ.



11 августа в одном из медучреждений города злоумышленник напал на посетительницу и сорвал яркое украшение с ее шеи. За женщину заступился спутник, но нападавший достал предмет, похожий на нож, угрожающе помахал им и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи правопорядка установили личность нападавшего, выехали в одну из деревень Тукаевского района и задержали его. Злоумышленник уже успел сдать цепь стоимостью почти 40 тысяч рублей в ломбард. Ювелирное изделие изъяли, его возвратят владелице после окончания всех процессуальных действий.

Полицейские установили причастность задержанного к совершению грабежа в отношении 36-летней местной жительницы. Фигурант в одном из подъездов похитил у женщины золотую цепочку и скрылся. Причиненный ущерб хозяйка украшения оценила в 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. До этого он уже четыре раза привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маргарита Головатенко