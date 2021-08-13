Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре вечером в пятницу и ночью в субботу

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с вечера пятницы, 13 августа, и до утра субботы, 14 августа, прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Сегодня вечером и ночью и утром в субботу на территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается гроза. Синоптики также прогнозируют кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, 14 августа через республику пройдет холодный атмосферный фронт с волнами — ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдет дождь, в отдельных из них возможна гроза.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ночью в субботу ожидается +15...+20 градусов. Днем на западе воздух прогреется до +21...+26 градусов, в крайних восточных районах до +32 градусов.

Татьяна Демина