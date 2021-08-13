ФАС начала проверять крупнейшие торговые сети из-за обращений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые антикартельные проверки сетей «Перекресток», «Карусель», «Лента», «Магнит» и «Пятерочка». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Антимонопольная служба произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, выяснит причины возможного необоснованного повышения цен. При выявлении нарушений ведомство может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей информации.

На прошлой неделе в России зафиксировали снижение цен на овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», у производителей и торговых сетей.



За период с 3 по 9 августа в стране выросли цены: на подсолнечное масло (0,5%), сметану (0,5%), говядину и свинину (0,4%), баранину и вермишель (0,3%), колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко пастеризованное, масло сливочное, муку пшеничную, пшено, печенье, чай черный и соль (0,2%), сахар-песок (0,1%), рыбу мороженую, маргарин, консервы овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, крупу гречневую и водку (0,1%).