В России выросли цены на подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в среднем по России выросли на 0,2%. Такие данные приводит Росстат.

В 30 субъектах Российской Федерации стоимость подсолнечного масла выросла на 0,1—1,0%, в шести субъектах — на 1,1—4,0%. Еще в 32 субъектах цены не изменились. В 17 регионах цены снизились на 0,1—1,2%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в 32 субъектах Российской Федерации — на 0,1—1,9%. В 34 регионах стоимость сахара осталась прежней, а еще в 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1—2,2%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За период с 3 по 9 августа в стране выросли цены: на сметану (0,5%), говядину и свинину (0,4%), баранину и вермишель (0,3%), колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко пастеризованное, масло сливочное, муку пшеничную, пшено, печенье, чай черный и соль (0,2%), рыбу мороженую, маргарин, консервы овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, крупу гречневую и водку (0,1%).

В июле глава Масложирового союза Михаил Мальцев прогнозировал сохранение в следующем сезоне оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр.

В мае Минсельхоз России отказался от идеи продлевать соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло. Соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка по ценам на сахар истекло 1 июня, по ценам на подсолнечное масло истекает 1 октября.



Татьяна Леухина