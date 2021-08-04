Минпромторг: в России наблюдается заметное снижение цен на «борщевой набор»

В России зафиксировано снижение цен на овощи, входящие в так называемый борщевой набор, у производителей и торговых сетей. При этом наибольшая динамика в этом направлении зарегистрирована на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, сообщили в Минпромторге РФ.

По сравнению с предыдущей неделей цены на морковь упали более чем на 11%, на картофель — почти на 6,5%. Стоимость лука снизилась примерно на 1%. По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на овощи в стране в среднем упали на 3,1%, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июля в Минсельхозе России сообщили, что тенденция к снижению стоимости овощей, входящих в «борщевой набор», наметилась как у сельхозпроизводителей, так и на розничных рынках. Снижение цен на овощи фиксирует и Центробанк. Эта тенденция продолжится, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.



Напомним, в мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи, которые достигли небывалого роста. Для этого во всех районах города по субботам будут работать спецярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина