В Вахитовском районе ряд домов на сутки останется без воды

На следующей неделе ряд домов в Вахитовском районе Казани на сутки останется без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

С девяти утра 17 августа до девяти утра 18 августа воды не будет по адресам:

ул. Ахтямова, 24, 26, 26а (школа №13), 28, 30, 32, 32а;

ул. Нура Баяна, 15;

ул. Гаспринского, 31;

ул. Заводская, 56а;

ул. Фатыха Карима, 23, 26, 27, 32;

ул. Сары Садыковой, 3 (детсад №273), 22, 41/7а, 43, 45 (детсад №289), 47, 49 (гостиница);

ул. Татарстан, 7, 9, 9а, 9г, 11, 18, 43, 43а, 49, 49а корп.1 (детсад), 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;

ул. Карима Тинчурина, 15а, 15а корп.1 (детсад №214).

Неудобства связаны с работами по подключению водопровода многоквартирного жилого дома по улице Сары Садыковой.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам по телефону +7(843)231-62-60.

Ольга Плешкова