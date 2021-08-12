В Башкирии в ДТП погиб житель Татарстана

Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкортостане минувшим вечером погиб 34-летний житель Татарстана. Авария произошла в Дюртюлинском районе на 19 км автодороги Дюртюли-Груздевка в девятом часу, сообщает ГИБДД республики.



Водитель за рулем ВАЗ-2115 съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Он скончался на месте. У мужчины не было водительских прав. Начато разбирательство, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

На днях автомобиль перевернулся на трассе Казань — Богатые Сабы. автомобиль занесло на повороте. Никто не пострадал.

7 августа поздним вечером на дороге Казань — Малмыж в лобовом столкновении пострадали трое детей, водитель погиб.

Маргарита Головатенко