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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +35 градусов

05:26, 13.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +35 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 13 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. В Казани — от +31 °С до +33 °С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +30—34 градусов.

Общество Татарстан
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