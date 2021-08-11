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В Арском районе Татарстана напали на егеря, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

11:58, 11.08.2021
В Арском районе Татарстана напали на егеря, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Арском районе Татарстана поздним вечером 9 августа егерь одного из охотхозяйств в ходе рейда заметил подозрительный автомобиль УАЗ.

Егерь обследовал следы машины и обнаружил два охотничьих ружья. Он сообщил об этом в полицию. Пока он ждал полицейских, к нему в частный дом ворвались неизвестные. Они избили его, отобрали оружие, которое тот изъял, и скрылись с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали нападавших по горячим следам и изъяли оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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