В Татарстане стартовала профилактическая акция ГИБДД «Пешеход»

В Татарстане стартовала профилактическая акция ГИБДД «Пешеход». Инспекторы проводят работу по пресечению правонарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и переходам дороги на запрещающий сигнал светофора.

Также инспекторы будут проверять применение пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток вне населенных пунктах. Будет усилен контроль за соблюдением правил содержания объектов пешеходной инфраструктуры (пешеходных переходов, тротуаров, остановок общественного транспорта).

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу можно только в положенных местах, а в темное время суток вне населенных пунктов необходимо иметь световозвращающие элементы.

На прошлой неделе за сутки в Казани к ответственности за нарушение ПДД привлекли более 700 водителей и 200 пешеходов.

Ольга Плешкова