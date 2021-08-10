Матч «Рубин» — «Ракув» обслужит венгерский судья Богнар
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Рубином» и польским «Ракувом» обслужит бригада венгерских арбитров во главе с Томашом Богнаром.
Ему будут помогать Болаш Бузаш и Петер Кобор, четвертым судьей назначен Балаж Берке, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча пройдет 12 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 19.00 по мск.
Первый матч в Польше завершился нулевой ничьей. Правда, сама игра запомнится не результатом, а историей с испорченными футболками «Рубина». Подробнее о первой встрече казанцев с «Ракувом» можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым