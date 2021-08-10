«Не могу сказать, что доволен»: министр спорта Татарстана оценил итоги Олимпийских игр

Фото: Фото: Олег Тихонов (архив) Источник : realnoevremya.ru/news/220833-minsporta-rt-ocenilo-provedenie-matchey-sbornoy-belorussii-v-kazani

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги Олимпийских игр в Токио для спортсменов из республики:



— Поздравляю с завершением Олимпийских игр. Большой успех для всей сборной страны, несмотря на невысокое общекомандное место. Очень достойно, где-то даже со слезами на глазах. Особенно в последние дни. Было непросто. Само участие в Олимпийских игр — это большой успех. Попасть в сборную России непросто, очень большая конкуренция. Всегда мы смотрим на табло, есть куда стремиться, есть к чему стремиться. Определенные выводы, конечно, мы сделаем по итогам Игр. Выстроим дорожную карту на следующий олимпийский цикл. Тем более он будет тоже уникальный, необычный: вместо четырех лет три года будем готовиться к новой Олимпиаде.

Министр отметил, что от некоторых спортсменов ждал более сильного выступления и поделился собственными переживаниями:

«Я не могу сказать, что доволен: всегда хочется большего. Обидно за ряд наших спортсменов, которые могли взойти на пьедестал, но спорт есть спорт. Сложно винить федерацию или тренера или спортсмена. Что было, то было, жизнь не повернешь назад. За Веронику Кудерметову до слез обидно: из 9-5 и 11-9 проиграть. Ну как это может быть? Оказывается, может быть. И ребята-волейболисты не дожали в финале, хотя могли, все для этого было. Никиту [Шлейхера] заклевали. Последний прыжок, бронза вроде бы была в кармане. Зиля [Батыршына] тоже. Ну бывает. На прошлую Олимпиаду ездил с Василием Мосиным. Ну куда уж стабильнее психологически, но посмотрел, как там на стрельбище. У многих дрожит рука несмотря на возраст, на психологическую устойчивость. Олимпиада есть олимпиада..

Однако, по мнению Владимира Леонова, перспективы у спортсменов из Татарстана большие, главное — продолжать работу и комплексно подходить к развитию олимпийских видов спорта, включая обновление инфраструктуры.

— У нас многие ребята — дебютанты, у них еще перспектива есть. Париж — это не четыре года, это три. Вот Ирек Ризаев. Вы просто не видели, что с ним было два месяца назад. Сказали, что вообще просто невозможно, что он вообще участвовать не будет. По водным видам перезагрузку проведем. Та инфраструктура, которая в Татарстане есть, тот объем мероприятий, который мы проводим, здесь мы обязаны просто сфорсировать, продвинуться. Не надо забывать про легкую атлетику, сегодня тоже нужно сделать такую реновацию. Есть хорошие результаты в стендовой стрельбе, сильные юниоры в пулевой стрельбе. Будем развивать экстремальные виды спорта, BMX, тем более что появился у нас «Урам», долго с профессионалами отрабатывали по нему, — отметил Леонов.