В Казани вынесли приговор о взятках 18 бутылками виски

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

Казанский гарнизонный военный суд рассмотрел дело 44-летнего командира роты охраны и обслуживания войсковой части 58661 Павла Клешнина. Он признан виновным в получении взяток за прогулы солдат-контрактников.



Всего в деле фигурируют 18 бутылок виски, которые два подчиненных Клешнину стрелка передавали за отсутствие на службе с октября по декабрь 2020 года. Один таким образом «выкупил» 13 свободных дней, другой — 10.

Дела двух взяткодателей и взяткополучателя суд рассматривал отдельно и признал всех виновными в мелком взяточничестве. Рядовых контрактников приговорил к уголовным штрафам по 30 тысяч рублей, капитана Клешнина с учетом наград от Минобороны не стал наказывать реальным сроком — оштрафовал на 75 тысяч рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».