Фонд поддержки дольщиков Татарстана рассказал о состоянии готовности домов №3 и №4 казанского ЖК «МЧС»

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Фонд поддержки дольщиков Татарстана рассказал о готовности домов №3 и №4 казанского жилого комплекса «МЧС». Сегодня долгострои посетили глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и руководитель ФПД Иван Новиков.

В доме №3 строительно-монтажные работы на сегодняшний день полностью завершены. В скором времени Госстройнадзор РТ должен выдать заключение о соответствии.

В доме №4 «МЧС» ведется благоустройство территории. Они находятся в завершающейся стадии. Также проводятся отделочные работы в зоне подземной парковки. В скором времени оба дома должны ввести в эксплуатацию.

Напомним, в результате сдачи домов №3 и №4 ЖК «МЧС» в Казани более 700 обманутых дольщиков будут восстановлены в своих правах. Объекты достраиваются по федеральной программе поддержки дольщиков. Работы выполняет компания «Ак Таш».

Татьяна Демина