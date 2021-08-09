Следком Татарстана отправил в суд уголовное дело о коммерческом подкупе — обвиняется инженер ТАНЕКО

Следком России по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ведущего инженера компании ТАНЕКО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РТ.

По версии следствия, между компанией и ООО был заключен договор на выполнение работ по прочистке канализации на территории предприятия. Тендер был проведен зимой 2020 года. Обвиняемый предложил директору фирмы подписать акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения, за вознаграждение в 640 тыс. рублей, а также передачи ему автомобиля Kia Sportage. Работы должны были выполнить сотрудники компании. Руководитель фирмы согласился на предложение и в январе — феврале 2021 года передал злоумышленнику деньги и автомобиль на общую сумму более 2,7 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В мае сообщалось, что в Татарстане 36-летний инженер компании ТАНЕКО подозревается в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Следователи провели обыски и допросили свидетелей.

Алексей Нечаев