Инженер ТАНЕКО подозревается в коммерческом подкупе

В Татарстане 36-летний инженер компании ТАНЕКО подозревается в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по РТ.

По версии следствия, зимой прошлого года по итогам тендера компания и ООО заключили договор на выполнение прочистки канализации. Подозреваемый предложил директору фирмы подписать акты приемки работ без их фактического выполнения за выплату в 640 тыс. рублей и передачу ему автомобиля Kia Sportage. При этом работы должны были выполнить сотрудники компании.

Руководитель фирмы согласился и в январе-феврале 2021 года передал подозреваемому деньги и машину.



Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Следователи провели обыски и допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Демина