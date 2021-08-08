На дороге Казань — Малмыж в лобовом столкновении пострадали трое детей, водитель погиб

Фото: МВД по РТ

7 августа в 22.14 на 34 км + 650 м автодороги Казань-Малмыж в Высокогорском районе столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «ЗАЗ Шанс», сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По информации МВД по Татарстану, женщина 1994 года рождения за рулем «Шкоды» не выбрала безопасную скорость и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «ЗАЗ Шанс» под управлением мужчины 1957 года рождения. От удара водитель скончался на месте от полученных травм.

Фото: МВД по РТ

В ДТП пострадали трое детей — двое детей 2014 года рождения и один — 2017 года рождения. Их госпитализировали в ДРКБ с различными травмами. Один из них — в тяжелом состоянии. В момент аварии все дети находились в детских удерживающих устройствах. Водители обоих автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель «Шкоды» не пострадала, в ее машине сработали подушки безопасности.

Фото: МВД по РТ

Как отмечает прокуратура РТ, ДТП произошло в месте проведения дорожных работ. На участке установлены знаки 3.20 «Обгон запрещен», 3.24 «Ограничение макс.скорости 70 км/ч и 40 км/ч», 1.11.1 «Закругление дороги малого радиуса направо», 1.25 «Дорожные работы». Все знаки в удовлетворительном состоянии.

Фото: МВД по РТ

Следственные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.

Фото: МВД по РТ

6 августа в Азнакаевском районе Татарстана на 12-м км а/д Азнакаево — Ютаза — М-5 погиб 31-летний водитель. Он двигался со стороны поселка Ютазы в направлении города Азнакаево на автомобиле «Киа Серато». Водитель не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет встречного направления, где его автомобиль опрокинулся. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Маргарита Головатенко