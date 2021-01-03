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Муфтий Татарстана совершил восхождение на Эльбрус

17:17, 03.01.2021 1
Муфтий Татарстана совершил восхождение на Эльбрус
Фото: @kamilhazrat

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поднялся на Эльбрус с флагом Татарстана. Фото опубликовано в «Инстаграме» муфтия РТ.

Камиль хазрат Самигуллин находится на спортивном сборе российских джитсеров. Ежегодно сбор проводится на горе Эльбрус.

«Памятная фотография с государственным флагом Республики Татарстан была сделана на высоте 4 460 метров. Это максимальная высота для восхождения на Эльбрус в зимние дни. Выше — только ледники», — рассказал муфтий РТ.

Ранее татарстанский флаг на вершине Эльбруса водрузил челнинский предприниматель.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:27
    какой только мусор не тащут с собой туристы на гору.
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