Муфтий Татарстана совершил восхождение на Эльбрус
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поднялся на Эльбрус с флагом Татарстана. Фото опубликовано в «Инстаграме» муфтия РТ.
Камиль хазрат Самигуллин находится на спортивном сборе российских джитсеров. Ежегодно сбор проводится на горе Эльбрус.
«Памятная фотография с государственным флагом Республики Татарстан была сделана на высоте 4 460 метров. Это максимальная высота для восхождения на Эльбрус в зимние дни. Выше — только ледники», — рассказал муфтий РТ.
Ранее татарстанский флаг на вершине Эльбруса водрузил челнинский предприниматель.
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