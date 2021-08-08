Президент «Барселоны» подтвердил переход Месси в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси переходит в ПСЖ. В четверг об этом говорили игроки и писали СМИ, а сейчас это подтвердил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.



«Лионель перейдёт в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне», но этого не произойдет», — приводит RT слова президента «Барселоны».

Лапорта подчеркнул, что сделал все возможное для того, чтобы Лионель Месси остался команде.

5 августа на официальном сайте футбольного клуба «Барселона» опубликовали сообщение о том, что Месси его покидает. В заявлении говорилось, что клуб и спортсмен не смогли подписать новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Испанской лиги), хотя обе стороны хотели этого.

СМИ сообщали, что Месси был шокирован уходом из футбольного клуба «Барселона»: футболист в среду прибыл в Барселону, чтобы подписать новый договор, но на следующий же день футбольный клуб объявил о прекращении дальнейших переговоров.

В августе прошлого года в интернете распространилась фотография письма, где Месси просит руководство «Барселоны» расторгнуть его контракт. Несколько СМИ чуть позже сообщили о возможном фейковом происхождении данной фотографии. Соглашение игрока с «Барселоной» было рассчитано до конца сезона-2020/21.

Маргарита Головатенко