Лионель Месси принял решение о переходе в «ПСЖ»

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси в скором времени станет игроком «ПСЖ». Футболист подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.



О выборе «ПСЖ» Месси проинформировал некоторых игроков еще в четверг, сообщил в Twitter журналист Сабер Дефарж. Информация быстро разлетелась среди футболистов.

5 августа на официальном сайте футбольного клуба «Барселона» опубликовали сообщение о том, что Месси его покидает. В заявлении говорилось, что клуб и спортсмен не смогли подписать новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Испанской лиги), хотя обе стороны хотели этого.

Ряд СМИ сообщили, что Месси был шокирован уходом из футбольного клуба «Барселона»: футболист в среду прибыл в Барселону, чтобы подписать новый договор, но на следующий же день футбольный клуб объявил о прекращении дальнейших переговоров.

В августе прошлого года в интернете распространилась фотография письма, где Месси просит руководство «Барселоны» расторгнуть его контракт. Несколько СМИ чуть позже сообщили о возможном фейковом происхождении данной фотографии. Соглашение игрока с «Барселоной» было рассчитано до конца сезона-2020/21.

Маргарита Головатенко