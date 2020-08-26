Опубликован факс Месси с просьбой о расторжении его контракта с «Барселоной»

В интернете появилась фотография письма, где Лионель Месси просит руководство «Барселоны» расторгнуть его контракт. Накануне аргентинец отправил документ в офис клуба по бюрофаксу.

«В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях с уважаемым клубом, защищая себя пунктом №24, который позволяет мне использовать это право.

Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Но личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом», — говорится в письме.

El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. pic.twitter.com/qetW8uGkzy — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

В руководстве «Барселоны» уже ответили на данное обращение аргентинца. По их словам, пункт контракта, на который ссылается Месси, действовал лишь до 30 мая, и клуб намерен продать футболиста. Действующее соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до конца сезона-2020/21.

Отметим, что, по некоторым данным, такое решение Месси принял после разговора с новым главным тренером команды Рональдом Куманом и поражения от «Баварии» (2:8) в плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец также остался недоволен решением руководства «Барселоны» расстаться с нападающим Луисом Суаресом.