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Фоторепортаж: как проходит авиапраздник «Я выбираю небо!» в Казани

17:24, 07.08.2021
Фоторепортаж: как проходит авиапраздник «Я выбираю небо!» в Казани
Фото: Максим Платонов

В Казани возле центра семьи «Казан» проходит авиапраздник «Я выбираю небо!». «Реальное время публикует фото с мероприятия.

Фото: Максим Платонов

Праздник проводится в столице Татарстана в девятый раз.

На площадке у «Чаши» работают детские модельные кружки, проходят мастер-классы, в том числе по укладке парашютов, запланирован концерт.

Фото: Максим Платонов

Летная часть мероприятия проходит с участием самолетов дальней авиации, экспериментальной авиации и вертолетов, с выступлением парашютистов.

Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов

Главное ожидание праздника — это выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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