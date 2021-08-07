Фоторепортаж: как проходит авиапраздник «Я выбираю небо!» в Казани
В Казани возле центра семьи «Казан» проходит авиапраздник «Я выбираю небо!». «Реальное время публикует фото с мероприятия.
Праздник проводится в столице Татарстана в девятый раз.
На площадке у «Чаши» работают детские модельные кружки, проходят мастер-классы, в том числе по укладке парашютов, запланирован концерт.
Летная часть мероприятия проходит с участием самолетов дальней авиации, экспериментальной авиации и вертолетов, с выступлением парашютистов.
Главное ожидание праздника — это выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».
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