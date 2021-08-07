В Казани открылся авиапраздник «Я выбираю небо»
В Казани возле центра семьи «Казан» открылся авиапраздник «Я выбираю небо». Праздник проводится в столице Татарстана в девятый раз.
На площадке у Чаши работают детские модельные кружки, проходят мастер-классы, в том числе по укладке парашютов, запланирован концерт. Летная часть праздника пройдет с участием самолетов дальней авиации, экспериментальной авиации и вертолетов, выступлении парашютистов. Перед зрителями выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».
Напоминаем, что сегодня акватория реки Казанки на участке от Кремлевской дамбы до моста Миллениум закрыта для маломерных судов.
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