В Казани открылся авиапраздник «Я выбираю небо»

В Казани возле центра семьи «Казан» открылся авиапраздник «Я выбираю небо». Праздник проводится в столице Татарстана в девятый раз.

На площадке у Чаши работают детские модельные кружки, проходят мастер-классы, в том числе по укладке парашютов, запланирован концерт. Летная часть праздника пройдет с участием самолетов дальней авиации, экспериментальной авиации и вертолетов, выступлении парашютистов. Перед зрителями выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Напоминаем, что сегодня акватория реки Казанки на участке от Кремлевской дамбы до моста Миллениум закрыта для маломерных судов.



Ольга Плешкова