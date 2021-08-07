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Происшествия

В Казани за пятницу произошло 97 ДТП

07:58, 07.08.2021
В Казани за пятницу произошло 97 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

За пятницу, 6 августа, в Казани произошло 97 ДТП. 96 из них с материальным ущербом. В еще одной аварии при столкновении не обошлось без пострадавших.

Четырех водителей задержали за пьяную езду, еще семерых — за езду без прав. В отделы полиции доставили трех жителей — их подозревают в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков за сутки пресекли 40 нарушений, сообщает ГИБДД города.

За 5 августа в столице Татарстана произошло 83 ДТП, из них три — с пострадавшими (три наезда на пешехода, столкновение, наезд на велосипедиста и опрокидывание). Остальные аварии с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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