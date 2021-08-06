Путин считает, что отсутствие флага России на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступления спортсменов

Президент РФ Владимир Путин считает, что отсутствие российского флага на Олимпийских играх в Токио не повлияло на качество выступления наших спортсменов. По его мнению, решение спортивного арбитража, из-за которого сборная страны оказалась в таких условиях, обусловлено политическими мотивами.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — так Путин прокомментировал звучание музыка Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде.

Глава государства уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных спортивных мероприятий в России после 2022 года, пишет RT.

Фото: vk.com/olympic_russia

Напомним, российские спортсмены из-за принятых в декабре двухлетних санкций WADA выступают на Олимпиаде в Токио без национального флага и государственного гимна. В Играх они участвуют как команда Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена или команды из РФ звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Татьяна Демина