В Болгарской исламской академии будут реставрировать старинные документы
На базе Болгарской исламской академии начнут реставрировать и оцифровывать старинные книги и рукописи. Там создана уникальная лаборатория реставрации, сообщается на сайте академии.
Лаборатория намерена реставрировать старинные бумажные документы, переплеты, создавать электронные копии уникальных документов. На базе академии будет создан электронный фонд пользования.
«В работе лаборатории используется передовой отечественный и зарубежный опыт, связанный с техникой диджитализации, реставрации, консервации, а также другими методами и техническими приемами, направленными на обеспечение длительной сохранности печатных изданий. Комплекс для обеспыливания и дезинфекции книг, предназначенный для бережной сухой очистки библиотечных фондов, позволяет предотвратить накопление пыли и других вредных элементов (микроорганизмов, спор грибков плесени и пр.). Дезинфекция листов на бумажной основе производится в специальной ультрафиолетовой камере», — рассказали в академии о методах работы.
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