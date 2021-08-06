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В Болгарской исламской академии будут реставрировать старинные документы

19:13, 06.08.2021
В Болгарской исламской академии будут реставрировать старинные документы
Фото: bolgar.academy

На базе Болгарской исламской академии начнут реставрировать и оцифровывать старинные книги и рукописи. Там создана уникальная лаборатория реставрации, сообщается на сайте академии.

Лаборатория намерена реставрировать старинные бумажные документы, переплеты, создавать электронные копии уникальных документов. На базе академии будет создан электронный фонд пользования.

Фото: bolgar.academy

«В работе лаборатории используется передовой отечественный и зарубежный опыт, связанный с техникой диджитализации, реставрации, консервации, а также другими методами и техническими приемами, направленными на обеспечение длительной сохранности печатных изданий. Комплекс для обеспыливания и дезинфекции книг, предназначенный для бережной сухой очистки библиотечных фондов, позволяет предотвратить накопление пыли и других вредных элементов (микроорганизмов, спор грибков плесени и пр.). Дезинфекция листов на бумажной основе производится в специальной ультрафиолетовой камере», — рассказали в академии о методах работы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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