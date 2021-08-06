Совет директоров «Казаньоргсинтеза» утвердил рекомендации о выплате дивидендов

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

2 августа 2021 года состоялось заседание совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в заочной форме. В ходе заседания было принято решение созвать 8 сентября 2021 года внеочередное общее собрание акционеров, сообщает пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез». Собрание пройдет в форме заочного голосования. В повестке дня собрания — вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам I полугодия 2021 года.

Совет директоров также утвердил рекомендации собранию акционеров по размеру дивидендов. Предлагается начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в денежной форме из расчета 5,745 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,25 рубля на одну привилегированную.

Информация, подлежащая представлению акционерам, будет доступна на сайте предприятия www.kazanorgsintez.ru с 17 августа. Кроме того, акционеры, не имеющие доступа к сети интернет, смогут ознакомиться с материалами собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» начиная с 17 августа, в рабочие дни, с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени по адресу: г. Казань, ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030.