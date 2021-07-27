Instagram по умолчанию сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет

Instagram сделает по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили представители социальной сети.

Фото: pexels.com

Такое решение принято для защиты детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять подозрительные пользователи. Зарегистрированным подросткам с открытым профилем предложат сделать доступ к своей странице ограниченным. При этом дети сами решат, каким будет их профиль. При желании они могут оставить его открытым.

Также соцсеть ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов, пишет ТАСС.

В мае мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, объявил о постепенном ограничении некоторых функции, в том числе звонков и сообщении, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение.