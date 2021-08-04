В Иннополисе ликвидировали свалку площадью больше 500 квадратных метров
Инспекторы Минэкологии выявили несанкционированную свалку строительных отходов в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Площадь захламленного участка превышала 500 кв. м, объем мусора составил 62 куб. м. Сейчас свалка ликвидирована силами Введенско-Слободского сельского поселения. Территорию привели в нормальное состояние.
В середине июля в Чистополе ликвидировали свалку площадью 450 квадратных метров. Несанкционированное складирование строительных отходов выявили инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ.
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