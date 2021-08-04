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В Иннополисе ликвидировали свалку площадью больше 500 квадратных метров

16:17, 04.08.2021
В Иннополисе ликвидировали свалку площадью больше 500 квадратных метров
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Минэкологии выявили несанкционированную свалку строительных отходов в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Площадь захламленного участка превышала 500 кв. м, объем мусора составил 62 куб. м. Сейчас свалка ликвидирована силами Введенско-Слободского сельского поселения. Территорию привели в нормальное состояние.

В середине июля в Чистополе ликвидировали свалку площадью 450 квадратных метров. Несанкционированное складирование строительных отходов выявили инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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