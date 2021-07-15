В Чистополе ликвидировали свалку площадью 450 квадратных метров
Инспекторы Волжско — Камского территориального управления Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование строительных отходов в Чистополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадь свалки составила 450 квадратных метров, объем — 675 кубических местров. Администрация Чистопольского района ликвидировала мусор — территория очищена.
В начале месяца в Казани обнаружили очередную нелегальную свалку. На это раз скопление отходов выявили на территории поселка Большие Дербышки. Помимо свалки, площадь которой, предположительно, составила 200 кв. метров, инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили прокладывание дороги из строительных отходов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым