Новости общества

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Чистополе ликвидировали свалку площадью 450 квадратных метров

20:49, 15.07.2021
В Чистополе ликвидировали свалку площадью 450 квадратных метров
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Волжско — Камского территориального управления Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование строительных отходов в Чистополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь свалки составила 450 квадратных метров, объем — 675 кубических местров. Администрация Чистопольского района ликвидировала мусор — территория очищена.

В начале месяца в Казани обнаружили очередную нелегальную свалку. На это раз скопление отходов выявили на территории поселка Большие Дербышки. Помимо свалки, площадь которой, предположительно, составила 200 кв. метров, инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили прокладывание дороги из строительных отходов.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также