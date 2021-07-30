Миндортранс РТ: В Казанской агломерации нужно построить платные вылетные трассы длиной 63 км

В Казанской агломерации необходимо строительство платных вылетных трасс и автодорог, которые соединят платные дублеры, общей протяженностью 80,3 км. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на научно-проектном семинаре «Развитие агломераций и транспортной инфраструктуры РТ», который прошел в КГАСУ.

— Мы должны построить вылетные трассы протяженностью около 63 км и их еще соединить — 17,5 км, — уточнил он.

Сейчас в Татарстане есть три большие агломерации: Казанская, Набережночелнинская и Альметьевская, которые формируют три промышленные зоны. Самая сложная — Казанская. Специалисты изучили все 10 выездов и заездов в столицу Татарстана. Оказалось, что пять из них сегодня нуждаются в транспортных коридорах-дублерах. Особенность Казани еще в том, что соотношение площади дорог к площади города минимальное — чуть более 1%.

— То есть дорог в Казани «мало». Например, в Нью-Йорке соотношение 12%, в 10 раз больше дорог, в Москве почти в четыре раза больше, Париж — 15%, — объяснил министр.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Платные вылетные трассы могут быть одноуровневыми и двухуровневыми (эстакадными). Эстакады могут совмещать перехватывающие парковки. При этом строить их выгоднее, чем проводить реконструкцию дорог.

Ханифов представил вариант финансовой модели платных вылетных трасс. «Если мы привлечем деньги инвесторов, то нам до 50% могут дать федеральные средства. Поэтому предлагается такая модель: 30% — средства инвесторов, 50% — средства федерального бюджета и 20% — средства Татарстана», — приводит его слова пресс-служба Миндортранса РТ.

В начале июля в Приволжском районе Казани на 65% выполнили строительство разворотного узла по Оренбургскому тракту в сторону аэропорта и ряд районов Татарстана. Работы планируется завершить к 30 августа.