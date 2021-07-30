Сбер провел SberTalk в рамках KazanSummit 2021
Сбер провел SberTalk на ХII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который проходил в Казани с 28 по 30 июля.
Дискуссия прошла на тему «ESG трансформации на фоне международных трендов» и была посвящена принципам и подходам в области социальной, экологической и управленческой ответственности, которые наряду с экономическими параметрами должны учитываться в деятельности любой компании.
Модератором мероприятия выступил Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка. Во встрече приняли участие Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, и другие представители международного делового и политического сообщества.
Устойчивое развитие существует как феномен уже десятки лет. В последние годы ESG-повестка стала приоритетной для экономик. Системная роль устойчивого развития в экономике сегодня очевидна. При этом важно осознавать, что для России и для российского бизнеса — это и угрозы, и возможности. Важно правильно адаптироваться. Свою роль мы видим в том, чтобы помочь регионам и бизнесу это сделать, в том числе за счет создания и масштабирования экспертизы.
Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка:
— «Россия — Исламский мир: KazanSummit» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира, саммит проводится с 2009 года. Цель саммита — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Основной идеей всей повестки KazanSummit 2021 стала тема осознанного потребления. Среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.
Справка
ПАО «Сбербанк» — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — sber.ru.
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