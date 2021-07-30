Сбер провел SberTalk в рамках KazanSummit 2021

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Сбер провел SberTalk на ХII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который проходил в Казани с 28 по 30 июля.



Дискуссия прошла на тему «ESG трансформации на фоне международных трендов» и была посвящена принципам и подходам в области социальной, экологической и управленческой ответственности, которые наряду с экономическими параметрами должны учитываться в деятельности любой компании.

Модератором мероприятия выступил Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка. Во встрече приняли участие Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, и другие представители международного делового и политического сообщества.

Устойчивое развитие существует как феномен уже десятки лет. В последние годы ESG-повестка стала приоритетной для экономик. Системная роль устойчивого развития в экономике сегодня очевидна. При этом важно осознавать, что для России и для российского бизнеса — это и угрозы, и возможности. Важно правильно адаптироваться. Свою роль мы видим в том, чтобы помочь регионам и бизнесу это сделать, в том числе за счет создания и масштабирования экспертизы.

Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка:

— «Россия — Исламский мир: KazanSummit» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира, саммит проводится с 2009 года. Цель саммита — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Основной идеей всей повестки KazanSummit 2021 стала тема осознанного потребления. Среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»