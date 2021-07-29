ВТБ готов поддержать импорт российских вакцин в страны Северной Африки

Фото: Максим Платонов (архив)

Банк ВТБ готов рассмотреть финансовую поддержку экспорта российских вакцин от коронавируса в страны Северной Африки.

— Один из важных вопросов, о котором упомянул господин министр (государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аль-Зайюди — прим.ред.), — это скорейшая вакцинация от COVID-2019. Мы видим, что страны Северной Африки совместно с российскими партнерами уже двигаются в этом направлении. Мы, как финансовый институт, который кредитует, дает деньги на развитие, готовы рассматривать финансирование закупок российских вакцин, а также финансирование строительства производства таких вакцин за рубежом при поддержке экспортных кредитных агентств. Мы в это верим и готовы поддерживать наших друзей в странах Северной Африки, — сообщил руководитель Дирекции по работе с международными компаниями — старший вице-президент ВТБ Артем Кулик в ходе саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

На данный момент ВТБ уже работает с рядом кредитных учреждения Северной Африки в рамках межбанковского сотрудничества. Это два основных направления: налаживание расчетной инфраструктуры, а также документарные операции и сделки торгового финансирования.