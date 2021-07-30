В Казанском кремле в четвертый раз пройдет Tat Cult Fest

Фото: Предоставлено организаторами

30 августа на территории Казанского кремля в четвертый раз пройдет международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. В этом году его посвятят феномену языка, в нем примут участие музыканты, медиахудожники, графические дизайнеры, хореографы, ученые из 11 городов России и мира. В частности, на большой сцене фестиваля местным исполнителям помогут специальные гости — выдающиеся российские музыканты, работавшие с Зулей Камаловой, Инной Желанной, Tesla Boy, Сергеем Курехиным и группой «Аквариум».

Впервые на фестивале появится экспериментальная мультимедийная сцена, на которой будут взаимодействовать музыканты и медиахудожники — это будет обновленная территория Присутственных мест.

Образовательная программа фестиваля включает в себя специальные проекты с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики и независимым издательством «Шрифт».

Радиф Кашапов