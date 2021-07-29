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Веснина и Кудерметова сразятся за бронзу Олимпиады-2020 в парном теннисе

10:55, 29.07.2021
Веснина и Кудерметова сразятся за бронзу Олимпиады-2020 в парном теннисе
Фото: vk.com/olympic_russia

Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли чешской паре Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале соревнований в парном теннисе у женщин в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.

Посеянные на турнире под первым номером чешские теннисистки взяли первый сет 6:3. Российская пара смогла взять второй с таким же счетом, но в третьем решающем сете проиграла 6:10.

Теперь Веснина и Кудерметова сразятся в матче за третье место и разыграют бронзовые награды Олимпиады-2020.

Напомним, Веснина также вышла в четвертьфинал в миксте в паре с Асланом Карацевым.

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