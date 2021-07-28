Ак Барс Банк на KazanSummit 2021 презентовал президенту Татарстана новый исламский ипотечный продукт

Рустаму Минниханову представили новый банковский продукт — исламскую ипотеку на приобретение жилых домов с земельными участками. Советник председателя правления Ак Барс Банка Алексей Акимов презентовал исламскую ипотеку на XII международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Продукт разработан в форме исламского контракта «мурабаха», в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI) и одобрен Советом улемов ДУМ РТ.

«В период пандемии спрос на покупку земельных участков и жилых домов вырос в несколько раз. Одновременно с этим возникла определенная потребность в исламском финансировании со стороны населения. Оценив актуальность, Ак Барс Банк разработал продукт под названием «Комфорт-Исламская ипотека»: финансирование на покупку жилых домов или таунхаусов с земельным участком. Данный продукт позволяет приобрести недвижимость по нормам ислама с фиксированной стоимостью на весь срок и рассрочкой равными платежами», — прокомментировал Алексей Акимов.

От традиционной ипотеки продукт отличается по форме реализации. Исламская ипотека — это продажа недвижимости в рассрочку с определенной наценкой, которая зависит от срока договора, размера первоначального взноса и других параметров. Клиент заранее может подсчитать размер наценки на сайте Ак Барс Банка.

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» проходит в выставочном центре «Казань Экспо» 28—30 июля. Саммит выступает ведущей платформой для обсуждения вопросов сотрудничества, реализации продуктов и презентации инвестиционного потенциала и собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, инвесторов и бизнесменов. Ак Барс Банк выступает генеральным партнером XII KazanSummit.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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