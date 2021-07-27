Компьютеры Apple Mac могут получить функцию распознавания лица

Apple может внедрить в компьютеры Mac функцию распознавания лица. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

Датчик Face ID, ставший основным методом биометрической верификации пользователя, может появиться не только в ноутбуках, но и моноблоках.

Фото: wikimedia.org

Также корпорация планирует использовать Face ID нового поколения и в других своих продуктах: бюджетном iPhone SE и планшетах iPad. Apple таким образом полностью откажется от сканера отпечатков пальцев — Touch ID.

Ожидается, что первые компьютеры Mac со сканером лица появятся в течение двух лет. Тогда же может быть представлен и первый iPhone с подэкранным Face ID.

В апреле Apple официально презентовала обновленную линейку гаджетов. Среди новинок — моноблок iMac на процессоре M1, на котором работают MacBook и Mac mini. Он представлен в серебристом, желтом, коралловом, красном, фиолетовом, зеленом и синем цветах. Стоимость новинки начинается с $1 299 (более 95 тыс. рублей).

