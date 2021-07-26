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В Татарстане ночью вновь похолодает до +7 градусов

20:21, 26.07.2021
В Татарстане ночью вновь похолодает до +7 градусов
Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

В Татарстане этой ночью вновь похолодает до +7 градусов. Соответствующий прогноз сделал Гидрометцентр РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью — +7..+12 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, потеплеет до +26 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе неустойчивая погода сохранится. Однако уже к выходным в Татарстан вернется жара. Последняя декада июля ожидается ниже климатической нормы на 3—4 градуса, отмечал ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Общество Татарстан
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