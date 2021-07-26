Активисты молодежных центров Челнов привлекли в город гранты на сумму более 4 миллионов рублей

Активисты молодежных центров Набережных Челнов привлекли в город 4 млн 217 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Об этом рассказал начальник Управления по делам молодежи города Айзат Махмутов.



Грант на сумму 2,6 млн рублей выиграла Любовь Архипова — она сотрудница медиапортала «Студпроф.РФ МЦ «Нур». Девушка получила средства на проект видеоблога «О национальной кухне». Сейчас съемки проходят в Крыму, сообщили в пресс-службе исполкома Челнов.

«Хочется отметить активиста МЦ «Орион» Басыра Ганиева. Он ежегодно участвует в грантовых конкурсах, в прошлом году выиграл 2,5 млн руб. А в этом году по линии «Татнефть» привез 480 тыс. руб. на реализацию своего проекта по техническом творчеству», — сказал Махмутов.

Центр «Подросток» получил 350 тыс. рублей на проведение Всероссийского танцевального k-pop-фестиваля. Он пройдет в Челнах в марте 2022 года. Кроме того, были отмечены и другие проекты.

В июне на грантовом конкурсе «Таврида», проводимом в Крыму, одной из победительниц стала представительница из Татарстана — Идалия Зиганшина. Она выиграла 664 тысячи рублей на реализацию представленного ею проекта «Инклюзивная мастерская перформанса».

Алексей Нечаев