Казань заняла второе место в России по показателю загрузки дорог

По показателю загрузки дорог Казань занимает второе место среди крупных российских городов на протяжении двух лет подряд. Таковы данные в независимом рейтинге Traffic Index нидерландской компании TomTom, анализирующей дорожную ситуацию в 416 городах в 57 странах.



В 2019 году столица Татарстана выбивалась в лидеры — на первое место среди городов России, также она заняла 143-е место в мире. Год спустя она опустилась на второе место по РФ, однако заняла уже 64-е место в мире. И в 2019-м, и в 2020-м показатель загруженности дорог составлял 29%, сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru (архив)

В этом году в Казани сеть парковок увеличится на 2,4 тысячи машиномест. Так власти хотят увеличить пропускную способность основных улиц города. Парковочные места появятся в границах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Н. Назарбаева, С. Хакима, Газовой, Павлюхина и Агрономической.

Новые парковочные места на этих улицах организуют там, где они наиболее необходимы, в том числе с учетом мнения жителей и организаций. Например, по улице Чистопольской — вблизи станции метро «Козья Слобода», по улице Солдатской — у «Банка Казани», по улице Мусина — вблизи жилого комплекса «Магеллан», по улице Яруллина — у магазина «М-Видео» и гостиничного комплекса «Релита» и т.д.

Маргарита Головатенко