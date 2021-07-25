Бастрыкин предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи для выявления террористов

Чтобы выявлять общавшихся в мессенджерах террористов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи на международном уровне.



Благодаря этому станет возможным получение законного доступа к информации и сведениям об используемых террористами электронных устройствах и их местонахождении. Нужно продолжить совершенствовать законодательство в сфере противодействия экстремизму, подчеркнул он.

«Не секрет, что молодежь, которая в периоды самоизоляции предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, распространяющих из-за рубежа экстремистскую идеологию и склоняющих отдельных лиц к терроризму», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

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Маргарита Головатенко